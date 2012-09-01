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Петухов Анатолий Сергеевич

Место рождения

Княжино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

?.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935

Отец: Петухов Сергей Петрович

Мать: Петухова Татьяна Филипповна

Княжино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Петухова Косоурова Лебедева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Петухов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Петухова Косоурова Лебедева Раиса Ивановна

Смерть
?.09.2012

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