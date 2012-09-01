Петухов Анатолий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1935
Дата смерти?.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Петухова Косоурова Лебедева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1961
Сын: Петухов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Петухова Косоурова Лебедева Раиса Ивановна
Смерть
?.09.2012