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Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна

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Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

20.02.1904

Дата смерти

29.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1904

Отец: Корсаков Василий Иванович

Мать: Корсакова (Круглова) Зиновия Григориева

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1921

Муж: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Свешников Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Смерть
29.07.1992
Похороны
Неизвестно

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