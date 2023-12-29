Свешникова (Корсакова) Мария Васильевна
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения20.02.1904
Дата смерти29.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1904
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Полянская (Свешникова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Свешников Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Смерть
29.07.1992
Похороны
Неизвестно