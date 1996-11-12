Каскаракова Кристина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскаракова Кристина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1996

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1996

Отец: Каскараков Евгений Владимирович

Мать: не указана

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