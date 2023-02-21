НОВИКОВА (Небылица) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НОВИКОВА (Небылица) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Небылица Автоном

Мать: Небылица Фёкла

Бракосочетание
До 1931

Муж: Новиков Павел

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил

Отец ребёнка: Новиков Павел

Смерть
1991
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