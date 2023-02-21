НОВИКОВА (Небылица) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Небылица Автоном
Мать: Небылица Фёкла
Бракосочетание
До 1931
Муж: Новиков Павел
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Михаил
Отец ребёнка: Новиков Павел
Смерть
1991