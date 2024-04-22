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Дубинина Римма Александровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Столяров Александр Никитич

Мать: Столярова Антонина Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1969

Сын: Дубинин Сергей

Отец ребёнка: Дубинин Валерий

Работа или профессия
С 28.05.1999 по 18.08.2014
Тула, город Тула, Тульская область
Председатель Правления, вице-президент ОО ТУЛ ОТД (РНТОЭ)
Работа или профессия
До 2014
Тула, город Тула, Тульская область
Член «ОО СНИООТО»
Награда
10.02.2023
Тула, город Тула, Тульская область
Благодарность ТРО СоюзМаш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Владимир

Отец ребёнка: Дубинин Валерий

Смерть
Неизвестно
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