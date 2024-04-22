Дубинина Римма Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Рождение ребёнка
06.12.1969
Сын: Дубинин Сергей
Отец ребёнка: Дубинин Валерий
Работа или профессия
С 28.05.1999 по 18.08.2014
Председатель Правления, вице-президент ОО ТУЛ ОТД (РНТОЭ)
Работа или профессия
До 2014
Член «ОО СНИООТО»
Награда
10.02.2023
Благодарность ТРО СоюзМаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Владимир
Отец ребёнка: Дубинин Валерий
Смерть
Неизвестно