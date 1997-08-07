Сычугова Елизавета Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычугова Елизавета Геннадьевна

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

07.08.1997

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1997

Отец: Грабко Геннадий Иванович

Мать: Сычугова Лариса Алексеевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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