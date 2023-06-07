Щербина Домникия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ирина Давидовна
Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Параскева Давидовна
Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев
Упоминание
1766
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно