Щербина Домникия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Домникия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ирина Давидовна

Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербина Федор Давидович

Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Параскева Давидовна

Отец ребёнка: Щербина Давид Афанасьев

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Давид Афанасьев

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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