Самарина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1971

Отец: Ковалев Николай Трофимович

Мать: Огородникова Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
05.06.1998

Дочь: Самарина Яна Александровна

Отец ребёнка: Самарин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
05.06.1998

Дочь: Самарина Яна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Александр Владимирович

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