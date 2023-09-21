Самарина Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1971
Рождение ребёнка
05.06.1998
Дочь: Самарина Яна Александровна
Отец ребёнка: Самарин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.06.1998
Дочь: Самарина Яна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Александр Владимирович