Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Негробов Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1893

Муж: Косенков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Косенкова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Васильевич

Смерть
10.08.1897
Похороны
11.08.1897

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