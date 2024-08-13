Косенкова (Негробова) Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Негробов Никифор Алексеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1893
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Косенкова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Васильевич
Смерть
10.08.1897
Похороны
11.08.1897