Степаненкова (Аникина) Любовь Алексеевна
Место рожденияМосква
Дата рождения21.10.1939
Дата смерти21.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Дочь: Степаненкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Степаненков Николай Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1963
Дочь: Шувалова (Степаненкова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Степаненков Николай Федорович
Смерть
21.12.2006