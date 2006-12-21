Степаненкова (Аникина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненкова (Аникина) Любовь Алексеевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

21.10.1939

Дата смерти

21.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1939

Отец: Лиликин - Аникин Алексей Ефимович

Мать: Аникина (Салкина) Анастасия Арсентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненков Николай Федорович

Рождение ребёнка
12.11.1959

Дочь: Степаненкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Степаненков Николай Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1963

Дочь: Шувалова (Степаненкова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Степаненков Николай Федорович

Смерть
21.12.2006

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