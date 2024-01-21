Нигматуллина Мадина Казымовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Рамис Вазыхович
Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Равиль Вазыхович
Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Разых Вазыхович
Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович