Нигматуллина Мадина Казымовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина Мадина Казымовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Рамис Вазыхович

Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Равиль Вазыхович

Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Разых Вазыхович

Отец ребёнка: Нигматтулин Вазых Казымович

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