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Торшин Михаил Созонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1845

Отец: Торшин Созонт Семенов

Мать: Торшина Аксинья Иванова

Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Торшина Прасковья Дмитриева

Рождение ребёнка
14.01.1867

Сын: Торшин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Прасковья Дмитриева

Рождение ребёнка
08.04.1869

Сын: Торшин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Прасковья Дмитриева

Бракосочетание
Между 1869 и 1874

Жена: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Торшин Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Торшин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
05.04.1886

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
15.08.1887

Сын: Торшин Флор Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
01.07.1890

Сын: Торшин Козьма Михайлов

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Торшин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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