Торшин Михаил Созонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1845
Отец: Торшин Созонт Семенов
Мать: Торшина Аксинья Иванова
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
14.01.1867
Сын: Торшин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Торшина Прасковья Дмитриева
Рождение ребёнка
08.04.1869
Мать ребёнка: Торшина Прасковья Дмитриева
Бракосочетание
Между 1869 и 1874
Рождение ребёнка
01.06.1874
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Торшин Петр Михайлов
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
05.04.1886
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Торшин Флор Михайлов
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
01.07.1890
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Рождение ребёнка
27.06.1896
Мать ребёнка: Торшина Пелагея Ларионова
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно