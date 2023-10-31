Наседкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1797

Сын: Наседкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1810 ст.

Сын: Наседкин Епифан Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Наседкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Наседкин Елизар Васильевич

Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Василий Никитович

Смерть
Неизвестно
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