Наседкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1797
Сын: Наседкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович
Рождение ребёнка
06.05.1810 ст.
Сын: Наседкин Епифан Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Наседкин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Наседкин Елизар Васильевич
Отец ребёнка: Наседкин Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно