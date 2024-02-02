Гончаров Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.05.1910

Дата смерти

Около 28.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

С 1879 по 1880 г.р.

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1910

Отец: Гончаров Егор

Мать: Гончарова Стороженко Василиса Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Анна Фёдоровна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Анна Фёдоровна

Смерть
Около 28.08.1994
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