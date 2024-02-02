Гончаров Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.05.1910
Дата смертиОколо 28.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1910
Отец: Гончаров Егор
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Анна Фёдоровна
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарова Анна Фёдоровна
Смерть
Около 28.08.1994