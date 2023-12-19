Зуева (Попова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Андрей
Рождение ребёнка
02.06.1953
Сын: Зуев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1960
Сын: Зуев Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
30.06.?
Сын: Зуев Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно