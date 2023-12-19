Зуева (Попова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Попова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1953

Сын: Зуев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1960

Сын: Зуев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
30.06.?

Сын: Зуев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Зуев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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