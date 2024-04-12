Купревич (Дучинская) Виктория Фомова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купревич (Дучинская) Виктория Фомова

Место рождения

Юшковичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дучинский Фома

Мать: Дучинская Марцела

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Муж: Купревич Виктор Семенович

Рождение ребёнка
12.04.1887 ст.

Дочь: Купревич Анна Викторовна

Отец ребёнка: Купревич Виктор Семенович

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Крещена в тот же день
Рождение ребёнка
29.10.1888 ст.

Сын: Купревич Демьян Викторович

Отец ребёнка: Купревич Виктор Семенович

Юшковичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область
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