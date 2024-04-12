Купревич (Дучинская) Виктория Фомова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дучинский Фома
Мать: Дучинская Марцела
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1887 ст.
Дочь: Купревич Анна Викторовна
Отец ребёнка: Купревич Виктор Семенович
Крещена в тот же день
Рождение ребёнка
29.10.1888 ст.
Сын: Купревич Демьян Викторович
Отец ребёнка: Купревич Виктор Семенович
Смерть
Неизвестно