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Карапетян Асмик Мнацакановна

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

03.03.1961

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961

Отец: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Мать: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
13.02.1979

Муж: Хачатрян Ашот Татевосович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
12.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хачатрян Ашот Татевосович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
18.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хачатрян Ашот Татевосович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Развод
1984

Муж: Хачатрян Ашот Татевосович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
По документам в 1985 году

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