Карапетян Асмик Мнацакановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1961
Бракосочетание
13.02.1979
Рождение ребёнка
12.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хачатрян Ашот Татевосович
Рождение ребёнка
18.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хачатрян Ашот Татевосович
Развод
1984
По документам в 1985 году