Афонина (Морозова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1926
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1951
Отец ребёнка: Афонин Михаил Егорович
Рождение ребёнка
16.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Михаил Егорович
Смерть
2014