Афонина (Морозова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Морозова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1926

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1926

Отец: Морозов Василий Ильич

Мать: Морозова (Зубкова) Ксения Степановна (Михайловна?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Михаил Егорович

Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1951

Сын: Афонин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Афонин Михаил Егорович

Рождение ребёнка
16.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Михаил Егорович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
2014

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