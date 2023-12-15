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Никитин Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Никитин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Никитин Николай Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
?.02.1924

Сын: Никитин Александр Петрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Коженко (Никитина) Галина Петровна

Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край

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