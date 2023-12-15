Никитин Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Никитин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
19.12.1908
Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
?.02.1924
Сын: Никитин Александр Петрович
Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
06.01.1927
Дочь: Коженко (Никитина) Галина Петровна
Мать ребёнка: Никитина Анна Егоровна
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край