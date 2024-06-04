Скрябин Абрам (Обрамко) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Абрам (Обрамко) Сидоров

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Скрябин Сидор (Сидорко) Он Же Васка Андреев

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Скрябин Перфирей (Перфило) Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1704

Сын: Скрябин Никифор Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Скрябин Тит Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Скрябин Дмитрий Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1705

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