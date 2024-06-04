Скрябин Абрам (Обрамко) Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Скрябин Сидор (Сидорко) Он Же Васка Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Скрябин Перфирей (Перфило) Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Скрябин Тит Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1705