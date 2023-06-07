Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1834