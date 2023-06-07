Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
1779 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Суриков Степан Афиногенов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Степан Афиногенов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1834
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