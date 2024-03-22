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Алаберт Мария Ивановна

Место рождения

Вопша, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вопша, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Петроградская губ. Детскосельский уезд д.Вопша
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Алаберт Карл Антонович

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Алаберт Оскар Антонович

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.

Сын: Алаберт Александр Антонович

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

Роцы, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.

Сын: Алаберт Арнольд Антонович

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
09.08.1922

Сын: Alabert Rudolf

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Alabert Johannes

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаберт Август Антонович

Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаберт Антон Гансович

Смерть
Неизвестно
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