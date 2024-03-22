Алаберт Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Петроградская губ. Детскосельский уезд д.Вопша
Рождение ребёнка
1906 ст.
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
1911 ст.
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
20.04.1913 ст.
Сын: Алаберт Александр Антонович
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт Роцы раньше назывались Малые Скворицы
Рождение ребёнка
02.08.1916 ст.
Сын: Алаберт Арнольд Антонович
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
09.08.1922
Сын: Alabert Rudolf
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Alabert Johannes
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алаберт Антон Гансович
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно