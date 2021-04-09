Мамонтов Порфир Иванович
Место рожденияс.Тогул, Уксунайская волость, Кузнецкий уезд, Томская губерния
Дата рождения1815
Дата смерти05.03.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мамонтов Иван Яковлев
Мать: Мамонтова Анна Захарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонтова Марья Фаддеева
Рождение ребёнка
26.10.1845 ст.
Сын: Мамонтов Димитрий Порфирович
Мать ребёнка: Марья Фаддеевна
Смерть
05.03.1862 ст.