Мамонтов Порфир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Порфир Иванович

Место рождения

с.Тогул, Уксунайская волость, Кузнецкий уезд, Томская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.03.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамонтов Иван Яковлев

Мать: Мамонтова Анна Захарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Марья Фаддеева

Рождение ребёнка
26.10.1845 ст.

Сын: Мамонтов Димитрий Порфирович

Мать ребёнка: Марья Фаддеевна

Смерть
05.03.1862 ст.

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