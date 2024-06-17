Бондарева Фекла Андреева
Место рождения
Дата рождения05.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: Бондарева Екатерина Юрьева Гурьянова
Отец ребёнка: Бондарев Юрий Гурий Максимов
Рождение ребёнка
18.04.1901
Сын: Бондарев Александр Юрьев Гурьянов
Отец ребёнка: Бондарев Юрий Гурий Максимов
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Бондарев Самсон Юриев Гурьянов
Отец ребёнка: Бондарев Юрий Гурий Максимов
Рождение ребёнка
23.03.1907
Отец ребёнка: Бондарев Юрий Гурий Максимов
Рождение ребёнка
23.12.1908
Отец ребёнка: Бондарев Юрий Гурий Максимов
Смерть
Неизвестно