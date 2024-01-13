Закиров Ильнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Ильнур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Айназ Ильнуровна

Мать ребёнка: Закирова Голчечек Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Илюза Ильнуровна

Мать ребёнка: Закирова Голчечек Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Эльмира

Мать ребёнка: Закирова Голчечек Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Голчечек Закировна

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