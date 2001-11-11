Котов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1928
Дата смерти11.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
Отец: Котов Иван Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котова (Зюзева) Анна Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Егерева (Котова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Котова (Зюзева) Анна Аркадьевна
Смерть
11.11.2001