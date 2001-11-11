Котов Юрий Иванович 28.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Юрий Иванович

Котов Юрий Иванович

avatar

Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

11.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: Котов Иван Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Неизвестно Юрьевич

Мать ребёнка: Котова (Зюзева) Анна Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова (Зюзева) Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Егерева (Котова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Котова (Зюзева) Анна Аркадьевна

Смерть
11.11.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.