(Селезнева) Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1877
Супруг(-а): Елена Антоновна (Селезнева)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Овсянникова (Овсянникова (Селезнева) Селезнева) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1879
Сын: Селезнев Николай Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Селезнёв Феофан Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
01.07.1885
Сын: Селезнев Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Селезнев Максим Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1895
Отец ребёнка: Селезнев Федор Петрович