Арефьев Евгений Павлович
мужской, родился 04.03.1939
умер 11.05.2026
ОтецАрефьев ПавелНеизвестно г.р.
МатьАрефьева (Михеева) Елена Дмитриевна20.07.1920 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: Арефьев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 09.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 28.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.2026