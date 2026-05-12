Арефьев Евгений Павлович 04.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арефьев Евгений Павлович

Автор
СМ
Михеев С.

мужской, родился 04.03.1939

умер 11.05.2026

Отец
Арефьев ПавелНеизвестно г.р.
Мать
Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна20.07.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: Арефьев Павел

Мать: Арефьева (Михеева) Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 09.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
Около 28.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2026

инфаркт

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