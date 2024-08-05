Ерченкова Авдотья (Евдокия) Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерченкова Авдотья (Евдокия) Андрианова

Место рождения

Широносово

Дата рождения

06.08.1832

Дата смерти

05.02.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1832

Отец: Адриан Федотов

Мать: Анна Ермилова

Бракосочетание
18.10.1848

Муж: Федот Петров

Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1857 ст.

Дочь: Афимья Федотова

Отец ребёнка: Федот Петров

Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Ерченков Семен Федотович

Отец ребёнка: Федот Петров

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1867

Дочь: Прасковия Федотова

Отец ребёнка: Федот Петров

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1873

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Федот Петров

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Ф.93. оп.1 д.486 стр 159
Рождение ребёнка
25.02.1876

Сын: Арсений Федотов

Отец ребёнка: Федот Петров

Богатьково, город Алексин, Тульская область
[Ф.93. оп.1 д.486 стр 174]
Смерть
05.02.1917 ст.

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