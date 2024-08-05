Ерченкова Авдотья (Евдокия) Андрианова
Место рожденияШироносово
Дата рождения06.08.1832
Дата смерти05.02.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1832
Отец: Адриан Федотов
Мать: Анна Ермилова
Бракосочетание
18.10.1848
Муж: Федот Петров
Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1857 ст.
Дочь: Афимья Федотова
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
25.01.1865
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
25.01.1867
Дочь: Прасковия Федотова
Отец ребёнка: Федот Петров
Рождение ребёнка
12.01.1873
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Федот Петров
Ф.93. оп.1 д.486 стр 159
Рождение ребёнка
25.02.1876
Сын: Арсений Федотов
Отец ребёнка: Федот Петров
[Ф.93. оп.1 д.486 стр 174]
Смерть
05.02.1917 ст.