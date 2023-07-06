Зотова Елисавета Амосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889
Бракосочетание
12.01.1907
Рождение ребёнка
11.10.1907
Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1909
Дочь: Немакина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1914
Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно