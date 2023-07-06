Зотова Елисавета Амосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Елисавета Амосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889

Отец: Зотов Амос Герасимович

Мать: Лебедева Анастасия Ивановна

Бракосочетание
12.01.1907

Муж: Немакин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Немакин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1909

Дочь: Немакина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1914

Сын: Немакин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Немакин Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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