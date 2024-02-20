(Зипир) Стефанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зипир) Стефанида Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1875

Отец: Зипир Николай Федорович

Мать: Зипир Ирина Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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