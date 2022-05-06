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Иван Никандрович

Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никандр Тимофеевич

Мать: Евдокия Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Акулина Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Сын: Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Акулина Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.09.1903 ст.

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Акулина Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Ермакова (Рогушина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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