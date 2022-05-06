Иван Никандрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никандр Тимофеевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1897 ст.
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.
Сын: Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1903 ст.
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1907
Дочь: Ермакова (Рогушина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Николаевна
Смерть
Неизвестно