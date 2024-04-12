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Иван Егоров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Георгий (Егор) Леонтиев

Мать: Анна Федорова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Матрена Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Матрена Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Матрена Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Андреева

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
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