Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Георгий (Егор) Леонтиев
Мать: Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Андреева
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834