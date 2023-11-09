Фунтиков Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: Фунтиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1977
Дочь: Кардаш (Фунтикова) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1980
Сын: Фунтиков Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна