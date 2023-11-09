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Фунтиков Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Фунтиков Иван Иванович

Мать: Фунтикова Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1977

Дочь: Кардаш (Фунтикова) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1980

Сын: Фунтиков Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Фунтикова (Жукова) Антонина Алексеевна

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