Лотонин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотонин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лотонин Василий Никитович

Мать ребёнка: Лотонина -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Алексей Никитович

Мать ребёнка: Лотонина -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Георгий Никитович

Мать ребёнка: Лотонина -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Михаил Никитович

Мать ребёнка: Лотонина -

Смерть
Неизвестно
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