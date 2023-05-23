Лотонин Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лотонин Василий Никитович
Мать ребёнка: Лотонина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотонин Алексей Никитович
Мать ребёнка: Лотонина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотонин Георгий Никитович
Мать ребёнка: Лотонина -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лотонина -
Смерть
Неизвестно