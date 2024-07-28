Бурков Николай Фастович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Уварова Лилия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1959
Дочь: Буркова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Уварова Лилия Александровна
Смерть
Неизвестно