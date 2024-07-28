Бурков Николай Фастович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурков Николай Фастович

Бурков Николай Фастович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Уварова Лилия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1959

Дочь: Буркова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Уварова Лилия Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.