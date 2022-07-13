Афимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федоров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Савелей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Федоров

Смерть
Неизвестно

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