Афимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Савелей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Федоров
Смерть
Неизвестно