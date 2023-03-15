Кувалдина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кувалдин Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно