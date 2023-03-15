Кувалдина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кувалдин Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Кувалдин Алексей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Алексей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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