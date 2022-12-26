Штань (Росинская) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1913
Дата смерти12.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.10.1934
Работа или профессия
25.02.1936
Кладовщица | Место работы: Вагонный завод Должность: Кладовщица
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Водолага Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Штань Михаил Федорович
Работа или профессия
?.03.1944
Рабочая | Место работы: Харьковское леснииичество Должность: Рабочая
Бракосочетание
13.07.1947
Смерть
12.07.1991
Причина смерти: Острый гнойно-перфоративный холицестит