Штань (Росинская) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штань (Росинская) Екатерина Николаевна

Место рождения

Куркино, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.12.1913

Дата смерти

12.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1913

Отец: Россинский Николай Никитович

Мать: Россинская Евдокия Федоровна

Куркино, Курский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
21.10.1934

Муж: Штань Михаил Федорович

Каменское, Дніпропетровська область
Работа или профессия
25.02.1936
Каменское, Дніпропетровська область
Кладовщица | Место работы: Вагонный завод Должность: Кладовщица
Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Водолага Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Штань Михаил Федорович

Каменское, Дніпропетровська область
Работа или профессия
?.03.1944
Харьков, Харківська область
Рабочая | Место работы: Харьковское леснииичество Должность: Рабочая
Бракосочетание
13.07.1947

Муж: Хворост Павел Андреевич

Харьков, Харківська область
Смерть
12.07.1991
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Острый гнойно-перфоративный холицестит

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