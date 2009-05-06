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Широкова Татьяна Сергеевна
Широкова Татьяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.2009
Пол
Женский
Отец
Широков Сергей Александрович
1980 г.р.
Мать
Широкова Ирина Алексеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2009
Отец:
Широков Сергей Александрович
Мать:
Широкова Ирина Алексеевна
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