Базанкова (Семёнова) Нина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.?.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базанков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базанков Николай Николаевич