Базанкова (Семёнова) Нина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанкова (Семёнова) Нина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Геннадий Иванович

Мать: Семёнова Галина Капитоновна

Рождение ребёнка
27.?.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базанков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базанков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базанков Николай Николаевич

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