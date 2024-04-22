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Смирнов Иван Даниилович

Место рождения

Климково, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.09.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1859 ст.

Отец: Смирнов Даниил Егорович

Мать: Смирнова Елена Ефимовна

Климково, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Смирнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна

Климково, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Смирнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна

Климково, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Смирнов Максим Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна

Климково, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Прасковья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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