Смирнов Иван Даниилович
Место рождения
Дата рождения09.09.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1859 ст.
Отец: Смирнов Даниил Егорович
Мать: Смирнова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно