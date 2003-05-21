Задворнов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1935
Дата смерти21.05.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1935
Отец: Задворнов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Задворнова (Носова) Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1957
Сын: Задворнов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Задворнова (Носова) Галина Михайловна
Смерть
21.05.2003
Подольск, Подольск, Московская область