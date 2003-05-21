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Задворнов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Холопово, Подольск, Московская область

Дата рождения

08.04.1935

Дата смерти

21.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1935

Отец: Задворнов Сергей

Мать: не указана

Холопово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Задворнова (Носова) Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова (Носова) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Задворнов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Задворнова (Носова) Галина Михайловна

Смерть
21.05.2003
Подольск, Подольск, Московская область

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