Бахмаер Валентина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдинцев Аркадий Федорович
Мать: Юдинцева Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахмаер Леонид
Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахмаер Раиса
Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахмаер Михаил
Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно