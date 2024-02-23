Бахмаер Валентина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахмаер Валентина Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдинцев Аркадий Федорович

Мать: Юдинцева Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахмаер Леонид

Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахмаер Раиса

Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахмаер Михаил

Отец ребёнка: Бахмаер Франц Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахмаер Франц Иосифович

Смерть
Неизвестно
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