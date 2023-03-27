Yanok Gustav Gusty
Место рожденияSlovakia
Дата рождения08.03.1886
Дата смерти06.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Mary Mitzi
Мать ребёнка: Yanok Susan Susie
Guernsey Co., Ohio
Рождение ребёнка
10.01.1921
Дочь: Anne Regina
Мать ребёнка: Yanok Susan Susie
Guernsey Co., Ohio
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yanok Susan Susie
Работа или профессия
Неизвестно
Guernsey Co., Ohio
Coal Miner
Смерть
06.12.1961
Guernsey Co., Ohio
Похороны
?.12.1961
Saints Peter And Paul Catholic Cemetery, Lore City, Guernsey, Ohio, United States