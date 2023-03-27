Yanok Gustav Gusty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yanok Gustav Gusty

Место рождения

Slovakia

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

06.12.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Slovakia
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Mary Mitzi

Мать ребёнка: Yanok Susan Susie

Guernsey Co., Ohio
Рождение ребёнка
10.01.1921

Дочь: Anne Regina

Мать ребёнка: Yanok Susan Susie

Guernsey Co., Ohio
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Lore City Village, Richland Township, Guernsey, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yanok Susan Susie

Работа или профессия
Неизвестно
Guernsey Co., Ohio
Coal Miner
Смерть
06.12.1961
Guernsey Co., Ohio
Похороны
?.12.1961
Saints Peter And Paul Catholic Cemetery, Lore City, Guernsey, Ohio, United States
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