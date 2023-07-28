Васильченко Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильченко Наталья Павловна

Васильченко Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Григорий Федорович

Рождение ребёнка
22.02.1882

Сын: Васильченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1884

Сын: Васильченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1886

Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1889

Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Васильченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.