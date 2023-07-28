Васильченко Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1882
Сын: Васильченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1884
Сын: Васильченко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1886
Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1889
Дочь: Васильченко (Васильченко) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Васильченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Васильченко Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно