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Хомяков Никифор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомяков Семен Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова (Лопатина) Аграфена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова (Волжинская) Анисья Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомяков Максим Никифорович

Мать ребёнка: Хомякова (Волжинская) Анисья Афанасьева

Смерть
?.08.1774
Старая Есинеевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
убит Пугачевцами

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