Хомяков Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1774
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомяков Семен Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомяков Максим Никифорович
Мать ребёнка: Хомякова (Волжинская) Анисья Афанасьева
Смерть
?.08.1774
Старая Есинеевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
убит Пугачевцами