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Бывалькевич Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

16.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бывалькевич Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывалькевич Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бывалькевич Елисей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бывалькевич Захарий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна

Мать ребёнка: не указана

Боханов, Чернігівська область
Смерть
16.02.1887
Боханов, Чернігівська область

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