Бывалькевич Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти16.02.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Бывалькевич Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывалькевич Григорий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бывалькевич Елисей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бывалькевич Захарий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.02.1887