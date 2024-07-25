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Витько Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1796

Отец: Витько Федор Моисеевич

Мать: Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
21.12.1818

Дочь: Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
26.10.1820

Сын: Витько Федор Иаковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
29.03.1825

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Витько Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
28.06.1833

Сын: Петр

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Витько Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Витько Афанасий Иаковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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