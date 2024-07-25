Витько Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1796
Отец: Витько Федор Моисеевич
Мать: Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
21.12.1818
Дочь: Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1820
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1825
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1833
Сын: Петр
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Витько Афанасий Иаковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Смерть
Неизвестно