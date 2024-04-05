Полосков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Лазарь Дмитриевич

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полоскова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полоскова Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полоскова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоскова Серафима Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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