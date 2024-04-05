Полосков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Лазарь Дмитриевич
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полоскова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полоскова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полоскова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Полоскова Серафима Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно